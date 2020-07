Gigi Hadid explica los trucos que usa para ocultar su embarazo/Foto: Grazia

Gigi Hadid tiene previsto que su primer hijo nazca en septiembre, reveló su madre Yolanda Hadid a principios de este año. Pero la modelo se ha esforzado por no aparecer demasiado en sus redes sociales o durante sus en vivos en Instagram.

La semana pasada, Gigi hizo una breve excepción, al responder a una pregunta de un fan que se maravilló de cómo Gigi pudo ocultar estar embarazada de más de seis meses en su más reciente Instagram Live hace seis días.

La cuenta de fanáticos Gigi Hadid Brasil compartió una captura de pantalla en Twitter donde Hadid había respondido a una fan en sus comentarios de Instagram Live que le preguntó sobre sus trucos para ocultar su vientre.

"¿Cómo no tienes barriga? ¡Tengo 4 meses de embarazo y mi barriga es enorme, te ves genial!" la usuaria escribió.

"Este ángulo y el jumpsuit realmente holgado crean una ilusión óptica", escribió Gigi con un emoji risueño. "¡De lado es una historia diferente! Jaja, ¡deseándote lo mejor! Besos", declaró la modelo.

Gigi Hadid respondeu um comentário sobre o tamanho da sua barriga de grávida no seu Instagram. pic.twitter.com/ToSUCQnQFS — Gigi Hadid Brasil (@GigiHadidBR) June 25, 2020

Puedes ver a Gigi en ese conjunto a continuación, durante su Instagram Live con Sophia Roe, una chef y defensora del bienestar con sede en la ciudad de Nueva York. Gigi no ha hablado mucho sobre su embarazo en general, manteniendo su enfoque principal en el movimiento Black Lives Matter en su Instagram.

Hadid comentó por última vez sobre su embarazo a fines de mayo durante un Instagram Live para Maybelline. Ella habló con su maquilladora Erin Parsons sobre estar embarazada durante el mes de la moda y si su cara ha cambiado.

Gigi Hadid responde a quienes la critican

"Es muy divertido, las cosas que ves en línea", comenzó Gigi. "La gente piensa que le doy forma a mis cejas, como si yo me diera forma a mis cejas realmente arqueadas. Si miras fotos de mi de bebé, he tenido estas cejas arqueadas locas desde que nací."

Las hermanas Hadid, Gigi y Bella han sido juzgadas en las últimas semanas por presuntamente haber realizado diversas cirugías en su rostro; sin embargo, ambas niegan dichos procedimientos estéticos/Foto: Vanity Fair

Hadid continuó: "Además, la gente piensa que hago rellenos en mi cara, y es por eso que mi cara es redonda: he tenido esto desde que nací. Especialmente el mes de la moda, cuando ya tenía unos meses de embarazo, ya sabes ..."

"Oh sí, lo sé", dijo Parsons. "Me preguntaba si ibas a venir y de repente tienes más peso en la cara o lo que sea, pero siento que te ves exactamente como te recuerdo".

"Bueno, creo que me gusta, ya tengo las mejillas, así que no hay mucho que me guste, rellena", dijo Gigi.

"La mayoría de las mujeres que quedan embarazadas, tendrán las mejillas", dijo Parsons. "A veces la nariz se agranda. ¿Alguna vez has visto eso? Se ensancha".

"Tal vez", reconoció Gigi. "No te preocupes. Estoy contento con el proceso natural del mundo". Ella continuó negando haber recibido rellenos y dijo: "Nunca me he inyectado nada en la cara".