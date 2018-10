Gigi Hadid confirma que ya perdonó a Zayn Malik con una tierna imagen (FOTO)

Gigi Hadid confirma que ya perdonó a Zayn Malik con tierna imagen (FOTO)

Hace pocos meses uno de los temas de más controversia fue la relación de la famosa supermodelo Gigi Hadid con el ex integrante de One Direction Zayn Malik, pues parecía que su relación había llegado a su fin, ya que se dieron un tiempo y se mantuvieron completamente en silencio acerca de su relación.

Ahora los rumores sobre su rompimiento se han desvanecido gracias a la famosa modelo, pues confirmó que su relación sigue en pie y se ha reconciliado con Zayn Malik.

Después de más de 6 meses de estar alejados, la bella modelo publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con la leyenda “flyin home to my happy place” que se traduce como “Volando a casa a mi lugar feliz” y en la imagen puede verse una selfie de ella misma junto al famoso cantante.

Parece que la familia Hadid no guarda rencores, pues la relación de Gigi Hadid no es la única que volvió ya que la hermana de la modelo, Bella Hadid, también perdonó al famoso cantante The Weeknd y de nuevo están juntos, después de que este mantuvo una breve relación con Selena Gomez, que terminó cuando esta abandonó al artista para volver con Justin Bieber.