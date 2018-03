Gianlucca Vachi rompe las redes con exótico baile en la playa

El DJ italiano Gianluca Vacchi público un nuevo video en su cuenta de instagram en donde aparece bailando con un diminuto traje de baño blanco. Siempre se ha caracterizado por marcar tendencias y levantar controversia y ésta no es la excepción ya que además de su baile, el influencer también cambió de look. Era el ejemplo perfecto de que las canas también podían verse sexies, pero ahora ya no las tiene. Al menos no en su cabellera.

Miami beach for me is energy , smile and dance..? #gvlifestyle Una publicación compartida por Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 12:18 PDT Recientemente publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra cómo se hizo un cambio de look, luego de teñir su cabello de azul claro. ¡Eso no fue todo! También le dijo adiós a su muy conocida barba, por lo que ahora luce diametralmente distinto al Gianlucca que solíamos identificar. Toronto and Montreal...?? i'm coming Blue hair and no beard .. #gvlifestyle @shopsquareone Una publicación compartida por Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 27 de Sep de 2017 a la(s) 6:20 PDT Su antiguo look: Miami mood? #gvlifestyle Una publicación compartida por Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 26 de Sep de 2017 a la(s) 12:39 PDT Bye bye Paris? #gvlifestyle Una publicación compartida por Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 11:08 PDT Feeling the vibe?? #gvlifestyle Una publicación compartida por Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 1:32 PDT Recientemente publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra cómo se hizo un cambio de look, luego de teñir su cabello de azul claro. ¡Eso no fue todo! También le dijo adiós a su muy conocida barba, por lo que ahora luce diametralmente distinto al Gianlucca que solíamos identificar.