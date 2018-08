Gianluca 'salió del closet' luego de bailar en bikini y tacones (VIDEO)

Internautas afirman que ¡al fin! uno más salió del closet, y sí, se trata de Gianluca; tras protagonizar un video en el que aparece bailando en bikini y tacones.

Si realmente dudabas de la sexualidad de Gianluca, por que no tenía novia o por la relación tan cercana que mantenía con Maluma; esto tal vez te saque de dudas.

Gianluca colgó un video en su cuenta de Instagram aparece saliendo de una casa y comienza a realizar un baile sensual en bikini y tacones, mientras se toca eróticamente; esto aparentemente en una tipo terraza.

Finalmente con una seña llama a una chica para que se acerque a bailar junto a él y cortan el video cuando se dan un beso en la boca.

Todo comenzó con el famoso 'Kiki, do you love me', canción que interpreta Drake, misma que ahora es trending topic y que de inmediato desató el famoso 'challenge' que consiste en bajarse de un auto y bailarla mientras alguien más te graba, haciendo esto parte de un movimiento viral en redes sociales.

Con información de TVNotas.