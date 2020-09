Giancarlo Esposito revela que The Mandalorian tendría al menos 4 temporadas

. Giancarlo Exposito revela que The Mandalorian tendría al menos 4 temporadas

The Mandalorian ha sido la apuesta principal del lanzamiento de Disney Plus en noviembre pasado, y con tan solo una temporada la serie ya se adjudicó sus primeros siete premios Emmy, colocándose como una promesa de éxito para la franquicia de Star Wars.

La noche del sábado, la serie se llevó los premios Emmy en categorías principalmente técnicas: fotografía, mezcla de sonido, edición de sonido, diseño de producción, coordinación de dobles de acción y por la mejor banda sonora original.

El actor Giancarlo Esposito, quien estuvo nominado al Emmy como mejor actor invitado en The Mandalorian, pudo haber dejado escapar un pequeño gran detalle sobre el futuro de la serie.

El actor apareció en el evento de la revista People previo a la entrega de los Emmys de este domingo, en la que The Mandalorian seguirá compitiendo por algunas estatuillas, entre ellas la de Mejor serie dramática.

The Mandalorian tendría temporada 3 y 4

Esposito habló acerca de su participación tanto en la serie de Disney Plus como en Better Call Saul de Netflix, y reveló algunas pistas de que The Mandalorian podría tener más temporadas de lo que se creía.

"Vivimos en un universo que es enorme y hay mucho que explorar", dijo el actor de 62 años, durante su entrevista. "Así que creo que este programa va a sentar las bases para la profundidad y el aliento que vendrán en la temporada 3 y la temporada 4, donde realmente comenzarás a obtener respuestas".

El actor suma 4 nominaciones al Emmy por Breaking Bad, Better Call Saul y The Mandalorian

El programa spin-off de Star Wars tiene el honor de ser la primera serie de acción real de la franquicia, como la insignia con la que Disney Plus llegó al negocio de las plataformas de streaming con la intención de revolucionar los contenidos a la carta en todo el mundo.

La segunda temporada de The Mandalorian está programada para estrenarse el 30 de octubre. Su producción terminó el 2 de marzo, apenas semanas antes de que la pandemia de coronavirus ocasionara el cierre total de la industria.