"Ghostbusters: Afterlife" estrenó su PRIMER TRÁILER ¡Estupendo! (VIDEO)

La misteriosa nueva película de los Cazafantasmas, pero ahora a cargo del director Jason Reitman ha estrenado su primer tráiler y a juzgar por lo que se ve en este sorpresivo adelanto, la cinta luce estupendamente elegante.

"Ghostbusters: Afterlife" parece ser sobre la familia del difunto Egon (Harold Ramis) descubriendo su legado como un Cazafantasmas y está ambientada en una pequeña ciudad estadounidense podría recordarle algo como Stranger Things o las películas de los 80 Spielberg que lo inspiraron.

Las sorpresas de "Ghostbusters: Afterlife"

Hay que destacar que ningún miembro original del reparto hace acto de presencia en este avance, sino que se le da más protagonismo a los nuevos miembros del reparto como lo son Carrie Coon, Finn Wolfhard y Paul Rudd.

Por otro lado en los eventos de esta película, los fantasmas no han sido vistos durante 30 años, desde los eventos de las dos películas originales, lo que deja en cuestión el estado canónico de la película de los Cazafantasmas 2016 y se esperan grandes novedades para esta cinta.

Quizás muchos esperan de esta nueva entrega una comedia amplia de una nueva película de Los Cazafantasmas, pero esto se parece un poco más a un costoso drama de ciencia ficción, con bonitas tomas arrasando un campo de trigo.

No es para menos, pues es lo que se puede esperar del director de “Up in the Air” y “Juno”, pues Jason Reitman es el hijo de Ivan Reitman, el director original de los Cazafantasmas, pero aun así, es una agradable sorpresa sentir ese tono en este avance.

¿Qué pasa con el elenco original?

Se espera que aparezcan actores de las películas originales de Los Cazafantasmas, y Bill Murray, Ernie Hudson, Annie Potts, Sigourney Weaver y Dan Aykroyd también formarán parte del elenco.

Cabe mencionar que este tráiler tiene un poco de moderación al no revelar todos los secretos de la película a la vez, que es lo que esperamos del marketing moderno de gran éxito de Ghostbusters: Afterlife que se se lanzará el 10 de julio de 2020.

