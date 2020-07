Ghost in the Shell: Yuriko Tiger luce un encantador cosplay de Motoko Kusanagi

El anime creado por Masamune Shirow, se ha renovado recientemente con la nueva serie Ghost in the Shell: Sac_2045 en Netflix. La plataforma de streaming, aclaró que la franquicia no había brillado lo suficiente con la película de Hollywood protagonizada por Scarlett Johansson. Sin embargo, sigue siendo una marca importante con muchos fanáticos y uno de ellos presumió un nuevo homenaje de cosplay.

Aparece un encantador cosplay de Motoko Kusanagi

La protagonista de Ghost in the Shell es Motoko Kusanagi, un soldado de la sección 9 con cabello morado oscuro y corto, quien a pesar de tener una apariencia humana, es un ser artificial. Ella fue puesta a prueba en varias ocasiones, donde se le hizo un cuestionamiento sobre sobre su inteligencia, su vida y su existencia.

Ciertamente, este personaje se vuelve mucho más real cuando en se le dedica un trabajo de cosplay. En esta ocasión, se trató de un cosplaying por Yuriko Tiger, quien es una chica italiana conocida por su trabajo como modelo y youtuber, hablando sobre la vida en Japón en sus redes sociales. Como fanática, también se prestó para modelar a Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell.

Así luce el cosplay de Yuriko Tiger

Este cosplay se basó en las ilustraciones originales que preparó Ilya Kushinov para Ghost in the Shell: Sac_2045. Al parecer, Yuriko Tiger presentó tres fotos en su cuenta de Instagram y podemos decir que su atención al detalle la hizo sobresalir sobre otras caracterizaciones. ¿Qué opinas sobre el disfraz que lució la youtuber?

Aunque el anime de Production IG junto con Sola Digital Arts y distribuido por Netflix, finalizó su primera temporada con 12 capítulos. Los fans esperan tener una segunda parte, pues la historia termina de forma inconclusa, dando la posibilidad de más arcos argumentales con Motoko Kusanagi y el resto de la División 9.