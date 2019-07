Ghetto Kids, los duros del género urbano en México| Angel_BALAN

Ghetto Kids es un grupo mexicano destacado en el género urbano en donde han obtenido grandes logros, entre ellos las nominaciones a los Latin Grammys en donde compitieron con J Balvin y Residente en la categoría de mejor canción en ese género.

“Ya fueron dos años han pasado cosas muy increíbles en maduración de nuestro proyecto en toda la república y Estados Unidos, tener un hit fue fantástico y veíamos como íbamos a superar ‘Coqueta’ y por fortuna con esfuerzo y disciplina nació ‘Tra tra remix’, que es un tema internacional” comentaron.

Desde la nominación al Grammy han tenido reconocimiento mayor por el público y por las marcas que han creído en este grupo “Ha habido mucho trabajo, hemos crecido en posicionamiento en escenarios, la vida festivalera es muy divertida, una cosa es tener muchas visitas, mucha audiencia en plataformas digitales, pero cuando la audiencia es física es importante mantener esa alegría”.

Ghetto Kids, ha logrado compartir escenarios con artistas de gran talla como Mon Laferte o Panteón Rococó en festivales de gran talla, en donde ahora le dan espacios al género urbano en donde el trio es un referente.

“Resaltar en el género ha sido una tarea difícil, yo creo llevamos 7 u 8 años en el (género), no era fácil, a nosotros nos tocó monedazos, desgraciadamente para México el sonido urbano lo dominaron puertorriqueños y colombianos, sin embargo da un giro 360 grados y se vuelve el nuevo pop, creo que el género urbano no nos debía pero si nos lo agradeció”.

El grupo está en promoción del tema ‘Tra Tra Remix’, que ha alcanzado mucha popularidad, sin embargo no bajarán la guardia. “Tenemos que hacer más para que nos conozcan más, le dimos un sonido y una dirección al urbano mexicano que no suena a Colombia o Puerto Rico, estaba perdido el urbano en México, y ahora debemos hacer que crezca mas la masa, lo difícil no es llegar sino mantenernos”.

