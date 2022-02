¿Germán Ortega robó una chamarra en una tienda? Esto fue lo que reveló

Germán Ortega acudió al programa De Noche conducido por Yordi Rosado, donde el comediante recordó uno de los momentos más vergonzosos de su vida, pues admitió haber estado tentado a robar una chamarra en una tienda en Estados Unidos.

Y es que el integrante de Los Mascabrothers compartió con el público aquella anécdota y fue cuando se encontraba de viaje con el productor Alejandro Gou y se percató de una prenda que llamó su atención, era una chamarra de piel de aniversario de Mickey Mouse con parches y decidió agarrarla.

Germán Ortega estuvo a punto de robar una chamarra

Germán Ortega recordó un momento vergonzoso

El comediante le expresó a Yordi lo siguiente: “Adrenalina pura, me salió el alma, me salió el barrio, me salieron los palomares, pero dejé mis cosas adentro, porque traía el sensor”. Dijo el actor en el programa de televisión.

El comediante recordó que no sonó el sensor y decidió entrar de nuevo a la tienda y no volvió a sonar, pero cuando llegó Alejandro Gou, agarró sus cosas, pero le dio miedo que sonará el sensor en la salida del mall, por lo que sintió remordimiento y regresó a la boutique.

Ortega le explicó a la dependiente que había agarrado la chamarra sin querer y le dijo que se puso la chamarra y no se dio cuenta que no la había pagado y le dijo que la pagaría, pues decidió comprarla, recordó entre risas.

Por otra parte, el comediante expresó su molestia en el programa “De primera mano” por los productores de televisión que ponen en primer lugar el número de seguidores que la capacidad histriónica y expresó que si no tienen millones de seguidores, no eres nadie.

El famoso comentó que algunas personas le cuestionan la posibilidad de abrir su canal en YouTube, pero él está enfocado en las producciones de televisión. De igual forma dijo que una cosa es la fama y otra el prestigio, pero admitió que debe trabajar un poco las redes.

¿Cómo se llaman los actores de la jitomata y la perejila?

Jitomata y Perejila

El personaje de la Jitomata es interpretado por Freddy Ortega y el papel de la Perejila es caracterizado por Germán. Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda confesaron cómo surgió la historia de los personajes que en un inicio se llamaban Honey y Darling.

La primera aparición de los personajes fue en Miami, los personajes no eran chefs, pero se encargaban de dar recetas, pero pudieron modificar la idea original. Desde entonces los personajes le abrieron muchas puertas a Freddy y al actor Germán Ortega.

