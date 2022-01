Germán Ortega revela que no puede tener intimidad tras injerto de cabello

El comediante confesó que su médico le prohibió tener intimidad

Hace unas semanas Germán Ortega de ´Los Mascabrothers’ se sometió a un procedimiento estético de injerto de cabello, el cual lo ha limitado a realizar actividades físicas, incluso tener relaciones sexuales, según confesó el mismo comediante.

En una reciente entrevista para el programa ‘Con Permiso’, el famoso reveló que su médico le prohibió hacer varias actividades, situación que lo paralizó por un tiempo de su ajetreada rutina.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el comediante anunció a inicios de año que se sometió a un procedimiento estético, incluso compartió a través de su cuenta de Instragram cada uno de los pasos de dicho proceso, sin embargo, Ortega fue blanco de críticas tras injerto de cabello.

¿Por qué Germán Ortega no puede tener intimidad?

El comediante se sometió a un procedimiento estético de injerto de cabello.

Tras aclarar que el motivo por el cual se sometió a dicho procedimiento es porque “hay gente que se ve bien pelona y hay que le queda… pero para mí no y aún estoy a tiempo con el injerto”, el comediante reveló las actividades que tiene prohibidas según su médico.

“Voy y le pregunto al doctor después de injerto porque te prohíben hacer ejercicio e incluso hasta agacharte, qué pasa con el iii (relaciones íntimas) y me dijo: ‘no, no puedes’, entonces me dijo que era 5 o 7 o 13 días de estar tranquilo”, detalló el actor.

Asimismo, el menor de ´Los Mascabrothers’ aseguró que este periodo ya había llegado a su fin, pues aclaró que el trasplante de cabello se lo realizó el pasado 3 de enero, aunque aseguró que está retomando poco a poco sus actividades.

¿Cuándo nació Germán Ortega?

Los Mascabrothers

El comediante nació el 15 de julio de 1968 en Puebla, sin embargo, se mudó junto con su hermano, Freddy Ortega a la Ciudad de México en busca de una oportunidad en el mundo artístico..

Años más tarde, el actor Germán Ortega y su hermano se lanzaron como el dúo cómico bajo el nombre de ‘Los Mascabrothers’, en donde lograron conquistar al público en especial tras su participación en diversos programas televisivos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!