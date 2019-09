German Bracco levantará PASIONES como drogadicto en “La Usurpadora” (FOTOS)

La telenovela “La Usurpadora” está cada vez más cerca de su estreno en el canal de “Las Estrellas” y gracias a sus promocionales cada vez más han abundado las especulaciones de la nueva historia.

Sin duda alguna es una de las grandes producciones esperadas de Televisa, pero también una de las grandes oportunidades de varios de los actores para dar lo mejor de su talento.

Este es el caso del joven actor German Bracco, quien interpretará en esta nueva versión a Emilio Bernal, hijo del presidente de México en la actuación de Andrés Palacios, protagonista de la historia.

“El trabajar con Francisco Franco, director de la telenovela es un reto y un placer pues eso te motiva a que las cosas se hagan bien, con profesionalismo y responsabilidad a los llamados, el señor es caracterizado por ser estricto al momento de realizar escenas y personajes exprimiéndolos hasta que cada detalle quede como debe ser", mencionó el joven actor.

Entre algunos detalles de su personaje se ha revelado que no tiene mamá, tiene problemas de adicciones y es hijo del presidente de México, lo que le provoca muchos problemas en lo público y en lo privado, a los que su padre tendrá que responder en la teleserie "La Usurpadora".

Así lo describió el mismo: "Me enorgullece poder contar una historia así porque implica al hijo de cualquier persona importante, de cualquier sociedad del mundo. No porque está en un lugar privilegiado quiere decir que ellos quieran estar allí, están asumiendo las decisiones de sus padres, él tiene que moverse a cualquier lugar siempre bajo el ojo público, quiere conocer el mundo y no puede".

La Usurpadora

También el actor ha dado a conocer que a raíz de la ausencia de su madre, Emilio se queda solo, pues su padre está más ocupado resolviendo los problemas del país, por lo que, lo llevan a refugiarse en el consumo de drogas y alcohol; mientras que en su casa, mantiene una muy mala relación con Paola Miranda (Sandra Echeverría), primera dama de México.

Ante la relación con el personaje principal ha comentado: "El choque de Paola con Emilio es porque son iguales, son dos personas que están en una casa teniendo una vida que no quieren, se despiertan y el primer sentimiento es frustración, abren la puerta y la primera persona con la que se topan está igual de frustrada, entonces van a chocar, pero saben muy bien cómo dominar a las personas".

Hay que destacar que “La Usurpadora” es una producción de Carmen Armendáriz y cuenta con las actuaciones de Arap Bethke, Daniela Schmidt, Queta Lavat, Ana Bertha Espín, entre otros; e iniciará transmisiones este lunes a las 21:30 por Las Estrellas.

