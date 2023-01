Gerard Piqué abandonó a Shakira en medio de su peligrosa enfermedad

La BZRP Music Sessions #53 de Shakira, lanzada recientemente, ha dado muchísimo de qué hablar, pues, en ella, la artista colombiana no se ha guardado nada y le ha tirado muchas frases que sin duda han dejado en claro que su relación con Gerard Piqué no terminó nada bien.

Y es que con unas indirectas, más que directas, Shakira ha puesto a bailar a todos y de paso a ganar miles de dólares con su nueva colaboración con el productor argentino, por lo que frases como "Cambiaste un Rolex por un Casio" ya se han vuelto icónicas en el mundo.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, incluso se ha dicho que la canción de Shakira provocó indirectamente el despido de empleados de Kosmos, empresa de Piqué, pero ahora ha salido nueva información que apunta a que el excentral del FC Barcelona hizo algo muy terrible que le valió una de las frases más polémicas de la canción de la barranquillera.

La terrible enfermedad que atravesó Shakira

Otra de las frases más recordadas de la canción es la que dice "Tanto que te la das de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión", esta tendría que ver con el epeisodio que sufrió la cantante colombiana en 2017 cuando sufrió una fuerte depresión después de hhaber sufrido una lesión en sus cuerdas vocales, misma que la dejó sin cantar durante más de un año.

Este episodio quedó grabado en el documental Sahkira In Concert: El Dorado World Tour, en el que la famosa reflexionó acerca de su vida y comentó que pasó por un duro momento al interarse que no podría cantar.

“Siempre pensé que algún día se irían cosas de mi vida como la belleza, la juventud y todo eso. Pero nunca me planteé que mi voz pudiera abandonarme. Mi voz es mi identidad. No ha sido una experiencia positiva porque me convertí en una persona muy pesimista. Estaba amargada y era imposible estar cerca de mí”, cuenta Shaki en el documental.

Asimismo, también expresa la reacción de su entonces pareja, Gerard Piqué “Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar"dijo.

Sin embargo, esta no fue la única situación en la que Shaki no tuvo el apoyo de Piqué, pues cuando rompieron , el padre de la intérprete de Ojos Así se encontraba muy delicado de salud, por lo que requería de cuidados y la barranquillera estuvo a su lado, mientras que Piqué no lo fue a visitar al hospital, a pesar de que era el abuelo de sus hijos.

¿Cuál es la edad actual de Shakira?

Actualmente Shakira ha logrado ser una de las artistas latinas más reconocidas a nivel internacional, y a sus 45 años de edad ha logrado consolidarse como toda una leyenda de la música, pues desde principios de los años 90 logró hacerse un hueco en el mundo de la música, primero conquistando Colombia, luego Latinoamérica y después el mundo.

Y con sus últimos éxitos como Te felicito, Monotonía y la BZRP Music Sessions 53, ha logrado demostrar que todavía está vigente en el mundo de la música y que le quedan más años de carrera artística.

