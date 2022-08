Gerard Piqué ¿Por qué prefirió a Clara Chía y no a Shakira?

Gerard Piqué es el famoso futbolista que ante la fuerte polémica que se encuentra, ya no esconde su nueva relación con Clara Chía Martí y se les ha visto muy enamorados en un concierto y en una boda.

Muchos internautas han comparado a Shakira con la nueva novia del futbolista, así como los fans de la colombiana han arremetido en contra de la joven, comentando que a simple vista, la cantante es más guapa y talentosa.

Si recordamos, el programa español "Sálvame" se puso en contacto con una amiga cercana a la joven de 23 años, para preguntarle cómo conquistó Clara Chía Martí al futbolista Gerard Piqué.

¿Por qué Gerard Piqué prefirió a Clara Chía?

Gerard Piqué prefirió a Clara Chía

"Ella está integrada, en la empresa donde también trabajan amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Jamás ha conectado con las otras esposas de futbolistas. A él le gusta cómo se integra Clara con los amigos de Pique. Y la lleva de pareja a la boda del 20 de agosto", opinó la fuente cercana a la nueva novia de Gerard Piqué.

En la conversación, la fuente cercana reveló que como los medios comentaron hace tres meses, cuando se dio a conocer la ruptura, es que los novios se conocieron en un bar en el que la joven trabajaba.

"Gerard y Clara se conocieron en el bar musical de Tuset, La Traviesa, donde ella hacía de camarera a finales de 2021 y fue un flechazo. Me lo cuenta una amiga de Clara. Él quedó prendado. Ella le contó que estudia RR.PP. y Piqué le ofrece la beca en Kosmos".

Todo parece indicar que desde el flechazo, la relación va muy bien, ahora que fueron a la boda del amigo de Piqué y compañero de trabajo de Clara Chía, los dos se divirtieron mucho.

"Fueron los primeros en abandonar la boda, a las 11 de la noche. Tenía que ir al día siguiente Donosti el domingo a jugar con el Barça. Me hablan muy bien de esta chica, que se lo pasó en grande en la boda sin Piqué que a parte también estaba pasándoselo en grande. A Gerard ya no le importa ser visto. Ayer martes cenaron en un restaurante en Barcelona. En la Copa Davis no dará entrevistas".

TE PUEDE INTERESAR: ¿Piqué le pedirá perdón a Shakira? Esto es lo que dice una famosa vidente

¿Gerard Piqué y Clara Chía se van a Miami?

Gerard Piqué y Clara Chía

Por otro lado, algunos medios han señalado que los papás del futbolista al ver lo bien complementados que está la pareja ya aceptaron a la joven y ya conviven con ella. Inclusive los novios esperan irse a vivir juntos a Miami.

"Ella quiere ir a Miami. Las dos semanas cada mes que no le toquen los hijos puede ir a Miami sin ellos. Una idea de Piqué es irse el año que viene a jugar a los EE.UU. y es entonces que Shakira podrá cumplir su sueño y que sus hijos vivan en Miami", dijo la supuesta amiga de la novia de Gerard Piqué.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: