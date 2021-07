Gerard Butler presenta demanda contra productora de “Olympus Has Fallen”

Gerard Butler ahora sigue los pasos de Scarlett Johansson, ya que también ha demandado a una productora por deberle millones, y se trata de Nu Image/Millennium Films, los encargados de la película “Olympus Has Fallen” (conocida como “Ataque a la Casa Blanca” y "Olimpo Bajo Fuego").

De acuerdo con el medio Variety que tuvo acceso a los documentos legales de la demanda, dicha productora le debe al actor cerca de 10 millones de dólares en concepto de indemnización por la película que protagonizó en 2013.

“Los productores han ganado decenas de millones de dólares con ‘Olympus’, pero se niegan a pagar a Butler un centavo de los ingresos y beneficios que le prometieron en el acuerdo de las partes”, informó el medio sobre la demanda millonaria.

Y señaló: “Butler se niega a tolerar las tergiversaciones de los demandados y otras conductas ilícitas, porque trabajó con los demandados para crear una franquicia cinematográfica de gran éxito. Exige su parte justa”.

El conflicto de Gerard Butler con Nu Image/Millennium Films

El famoso considera que los productores no le dieron las ganancias justas/Foto: Poluxweb

El actor Gerard Butler aseguró que Nu Age/Millennium Films había subestimado los ingresos de taquilla tanto en Estados Unidos como a nivel internacional de la cinta de acción en “decenas de millones de dólares”.

Además, tampoco le informaron sobre los 8 millones de dólares que le pagaron a los propios ejecutivos de la productora. Es decir, que posiblemente la productora le mintió al famoso sobre las verdaderas ganancias que la cinta tuvo.

Aunque por el momento, ni Butler ni los miembros de la productora han emitido declaraciones al respecto sobre esta demanda. Pero, como te dijimos en La Verdad Noticias, el actor se suma a la lista de famosos que están exigiendo el cumplimiento de sus contratos y las ganancias que realmente les corresponden.

¿Cuánto ganó “Olympus Has Fallen” en taquilla?

La película “Olympus Has Fallen” ganó 30 millones de dólares en su primer fin de semana en taquilla en 2013, es decir, 10 millones por encima de las previsiones de la industria y de los analistas.

Asimismo, superó a otros estrenos de acción de ese momento como lo fueron Good Day to Die Hard, Bullet to the Head, The Last Stand y Parker. Hasta este año, el filme ha recaudado más de 170 millones de dólares en taquilla.

Incluso la película tuvo dos cintas más: “London Has Fallen” y “Angel Has Fallen”, que también protagonizó Gerard Butler en el personaje de Mike Banning, el agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!