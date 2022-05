¿Geraldine Bazán ya anuló su matrimonio religioso con Soto? Esto dice su mamá

¿Geraldine ya anuló su matrimonio religioso con Soto? Esto dice su mamá

Desde que Gabriel Soto e Irina Baeva dieron a conocer sus planes de boda, doña Rosalba Ortiz, ex suegra del actor y mamá de Geraldine Bazán, ha sido cuestionada por los medios sobre lo que piensa del romance, pero recientemente le preguntaron si su hija ya habría absuelto el matrimonio.

Y es que, recordamos que en varias ocasiones la mamá de la actriz dio declaraciones controversiales debido a la ruptura sentimental entre su hija y Soto, pero ahora doña Rosalba ha dejado en el pasado la polémica que surgió, pues le ha deseado lo mejor al padre de sus nietas.

Aunque en La Verdad Noticias te dimos a conocer en su momento que la mamá de Bazán acusó a Irina Baeva de lucrar con sus nietas. Aquellos comentarios de la ex suegra de Soto surgieron porque él fue captado con sus hijas y con Baeva, pero de pronto aparecieron los camarógrafos.

Mamá de Bazán habló sobre su hija y Gabriel Soto

Ex suegra de Gabriel Soto

Con respecto a que si su hija ya anuló su matrimonio religioso con Soto, doña Rosalba dijo que no es su tema, pero expresó: "La boda, será la boda civil, porque la religiosa no creo...Eso no es cosa que Geraldine debe solucionar".

¿Qué pasó entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto?

Bazán se separó de Soto tras infidelidad con Baeva

Los famosos se casaron en el 2016, pero el amor no duró lo suficiente y se separaron en el 2017, pero el divorcio se concretó un año después. Los motivos del divorcio fue por la infidelidad del actor con Irina Baeva, incluso Bazán compartió un contundente video en YouTube para revelar la traición.

La actriz Geraldine Bazán y Gabriel se conocieron en el 2007 en Miami cuando grabaron una telenovela en Telemundo, dos años después anunciaron el nacimiento de su hija Elissa Marie. En el 2014 le dieron la bienvenida a Alexa Miranda.

