Geraldine Bazán tras firmar el divorcio, ¿ya tiene nuevo galán?

Geraldine Bazán luego de dar a conocer su divorcio con el galán de las telenovelas Gabriel Soto a través de una publicación en redes sociales, han especulado que la famosa ya tiene nueva conquista.

Y es que en diversas ocasiones la actriz Geraldine Bazán ha negado que tiene algún pretendiente ya que lo primordial en su vida son sus hijas, aunque recientemente han filtrado información de la famosa revelando que tiene nuevo galán.

Según los rumores fueron dichos por la conductora Martha Figueroa, la periodista comentó a través de un programa de televisión que Geraldine Bazán fue captada con la compañía de un hombre que no pertenece al medio de la farándula.

‘No les voy a decir tanta información porque no me la sé, pero una amiga los vio y entonces no sabemos ni el nombre ni a qué se dedica, pero es tan guapo, tan pero tan pero tan guapo que hasta feo se ve Gabriel Soto’. Comentó la conductora.