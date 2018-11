Geraldine Bazán supera a Gabriel Soto y rehace su vida amorosa

La famosa actriz, Geraldine Bazán, recientemente ha compartido una fotografía en compañía del también actor, Santiago Ramundo, situación que ha abierto el paso a reafirmar las especulaciones y rumores que se tenían con respecto a su posible relación sentimental con él, dejando atrás los sinsabores de su pasada relación con Gabriel Soto.

Geraldine Bazán hace pública su cercanía con Santiago Ramundo

Tras la polémica vivida con su ex pareja y la tercera en discordia, Irina Baeva, Geraldine Bazán, ha dado un borrón a esos malos momentos y hoy disfruta de su vida y de las opciones que esta le da, pues esta belleza ya no oculta más la cercanía que mantiene con Santiago Ramundo, lo cual no es novedad, ya que desde hace algunas semanas se ha corrido el rumor de que ambos actores sostienen una relación más allá de la amistad. Sin embargo, lo que si es de sorprenderse, es que la actriz ya hace pública esta estrecha relación y comparte en redes los momentos que pasa junto a él.

Te puede interesar: Yanet García enseña las "nalgas" en el set del programa Hoy(VIDEO)

Fue durante el reciente evento con motivo de la celebración de los 90 años de 'Mickey Mouse', que la pareja se mostró más que unida y así lo presumió Geraldine al compartir una foto en donde aparece junto al argentino y con Vadhir Derbez, quien también asistió a la gala. Pero desafortunadamente, fue borrada inmediatamente.

Aunque la foto fue eliminada, se pudo recabar esta captura de pantalla del storie que la actriz subió a Instagram

Como era de esperarse, los cuestionémonos por parte de los medios, acerca de su romance con el actor, bombardearon a la actriz, por lo que Geraldine, se limitó a contestar con risas nerviosas, lo cual vuelve a indicarnos que esta relación está próxima a anunciarse.