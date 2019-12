Geraldine Bazán sufre tremenda caída en pleno video

Vaya momento vergonzoso el que pasó la actriz mexicana Geraldine Bazán durante la grabación de un video en el que pretendía mostrar en pantalla sus más sexys pasos de baile, pero en vez de eso, terminó dándose un tremendo sentó en el suelo.

Desde que la guapa intérprete de televisión decidió divorciarse de Gabriel Soto, se ha dedicado en cuerpo y alma al cuidado de sus dos hijas, pues desea hacer que esta transición sea lo más pacífica posible para cuidar la estabilidad emocional de las pequeñas.

Ya mucho es que se hayan enterado que su papá siempre fue un casanova que terminó engañando a su mamá en muchas ocasiones y rehaciendo su vida con la última de sus amantes (hasta donde se sabe), la actriz rusa Irina Baeva.

TREMENDA CAÍDA

Geraldine Bazán trataba de montar una coreografía junto sa su hija Elissa, la cual presentarían a traves de su cuenta oficial de Instagram, pues como todos saben a la menor le encanta bailar con sus padres cada que tiene tiempo, pero esta vez le tocó a su mamá.

Resulta que Elissa realizó algunos pasos primero, mientras que Bazán la seguía, pero en uno de los movimientos la niña sacó un poco de más su rodilla golpeando la cabeza de su famosa madre, quien cayó sentada por el golpe, por lo que no le quedó de otra más que reírse ante la cámara.

DEL DESASTRE AL ÉXITO

A pesar de todo lo imaginado, el video resultó todo un éxito en las redes sociales, pues fuera de la bochornosa caída que sufrió Geraldine Bazán, lo coerto es, que fue un momentro muy divertido entre madre e hija, tanto así, que el video ya lleva en línea más de 40 mil reproducciones.

Lo extraño es que la actriz mexicana decidió desactivar los comentarios en la grabación, quizá por el hecho de que su hija participa en el video, razón por la que sus seguidores no pudieron felicitarlas por lo bien que lucen mientras bailan.



Cabe destacar que las menores se llevan de maravilla con sus padres, incluso con la novia de Gabriel Soto, Irina Baeva, con quien ya se han tomado fotos y aunque Geraldine Bazán no aprobaba la amistad, el histrión no se quedó de brazos cruzados y permitió que sus hijas tengan amistad con ella.

