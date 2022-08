Geraldine Bazán sorprende con radical cambio de look por este motivo

La actriz mexicana Geraldine Bazán de 39 años de edad ha llamado la atención de sus seguidores, pues en esta ocasión no fue una fotografía de su bella figura si no que la famosa sorprendió a más de uno al presumir su nuevo cambio de look.

¿Acaso siguió el estilo de Karol G? En La Verdad Noticias te compartimos cómo luce ahora la ex de Gabriel Soto, pues la actriz se despidió de su cabellera rubia para lucir un color en tendencia que resaltó la hermosa mirada de la famosa.

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te hemos compartido que la actriz dio de qué hablar por un supuesto romance con Alejandro Nones, pero hasta el momento ninguno de los actores ha dado detalles de sus vidas amorosas.

Geraldine Bazán sorprende con nuevo cambio de look

La actriz presumió nuevo cambio de look

A través de sus historias de Instagram compartió cómo luce ahora con su cabello castaño, pero algunos usuarios se han preguntado a qué se debe el cambio de look, y al parecer la actriz se cambió el color de cabello por un nuevo proyecto.

En aquella fotografía lo que también llamó la atención fue el look que eligió la actriz, quien estaba a bordo de un avión privado. La famosa utilizó un crop top blanco, lentes de sol y lució su cabello recogido, mientras se dirigía a Baja California, aseguran que quizás ahí comenzará a trabajar.

Recordamos que los fans volverán a ver a la actriz en una telenovela con el regreso de "Corona de lágrimas", proyecto que reunió a la mayoría del elenco. El melodrama se estrenará dentro de pocas semanas, donde la famosa dará vida a Olga.

¿Qué pasó con Gabriel Soto y Geraldine Bazán?

Gabriel tiene un romance con Irina Baeva.

La actriz Geraldine Bazán se separó de Gabriel Soto en el 2017 tras descubrir infidelidad del famoso con Irina Baeva. En su momento el galán de telenovelas comentó que su relación con Baeva inició después de haberse separado de la madre de sus hijas.

