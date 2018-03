Geraldine Bazán se soltó a llorar al hablar de su divorcio

Geraldine Bazán no pudo contener las lágrimas y agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido luego de que hace algunos días su aún esposo Gabriel Soto confirmara la ruptura de su relación.

Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México

A través de un video en su canal de YouTube, la actriz explicó: “es simplemente compartir con ustedes cómo me siento, ¿y cómo me siento?, yo creo que como se puede sentir cualquier persona, sea hombre o mujer, que este pasando por un proceso como este, un proceso de separación, un proceso de divorcio, es difícil en muchos aspectos, claro que es complicado, es duro, es triste, sobre todo cuando apuestas todo por una familia, por una relación, y haces todo por amor, y bueno, al final las cosas se dan así”.

Limpiando sus lágrimas, Geraldine continúo: “Ni soy, ni seré la única mujer que pase por esto en el mundo, en México, y claro que estas lágrimas son de emoción, pero también son lágrimas de fortaleza, y al final es lo que quiero compartir que claro que es un momento duro, claro que es un momento difícil, pero que soy fuerte, soy valiente y sé que esto se pasará, y saldré avante y saldré victoriosa, y saldré mucho más fuerte que antes, porque así como yo hay muchas otras mujeres que hemos pasado por esta situación y la vida sigue”.

https://www.youtube.com/watch?v=nlkhQPidTvQ&feature=youtu.be

“Estoy agradecida con la vida, estoy agradecida con todo el aprendizaje que he tenido a lo largo de los años, porque me hacen quien soy en este momento, me hacen ser la mujer que soy ahorita”, agregó.

Confesando que se animó a hacer el video para compartir su experiencia con mujeres que han pasado por la misma situación, Bazán afirmó que sus hijas son su mayor bendición y sus dos razones más importantes para luchar en la vida.

Asimismo, la mexicana reveló que decidió realizar el video en la comodidad de su casa pues es el lugar donde se siente segura y porque todavía no se encuentra lista para responder los cuestionamientos que le hagan los reporteros sobre el tema. “Todo por amor y respeto a mis hijas”, sentenció.