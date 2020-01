Geraldine Bazán se pone diva y desprecia a una reportera en vivo.

Una reportera de un reconocido programa de espectáculos pasó un desagradable momento al intentar entrevistar a Geraldine Bazán durante un evento que se realizó en Estados Unidos para promover el estreno de la película “Los Leones” donde ella aparece como protagonista.

Resulta que Greydis Gil, reportera del programa estadounidense “Suelta La Sopa”, acudió a la presentación de la película en la ciudad de Nueva York y en función de su trabajo se acercó a la actriz Geraldine Bazán para realizarle algunas preguntas sobre su experiencia en este nuevo proyecto.

Pero la reportera no se esperaba que Geraldine Bazán pasara de largo y la dejara hablando sola a pesar de que minutos antes la actriz se había mostrado dispuesta a hablar con los otros medios de comunicación que se encontraban presentes en este importante evento.

Greydis Gil asegura que esta es la primera vez que Geraldine Bazán tiene este tipo de actitudes con el programa de “Suelta La Sopa” y que desconoce el porqué reaccionó de esta manera pues en anteriores ocasiones ya había tenido la oportunidad de platicar con ella e incluso hablaron de su vida privada y del duro momento que vive a raíz de su divorcio.

“A mi me pareció que fue un desplante feo e innecesario por parte de ella, pero no me lo tomo personal… Si no quiere dar entrevistas pues que no invite al programa al evento”, declaró la reportera indignada.