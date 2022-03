Geraldine Bazán sale en defensa de Eleazar Gómez “merece una segunda oportunidad”

Geraldine Bazán habla de la situación que enfrenta Eleazar Gómez

En una reciente entrevista Geraldine Bazan fue cuestionada sobre Eleazar Gómez y afirmó que “cometió un error”, sin embargo merece una segunda oportunidad.

La actriz aceptó que no aunque no es cercana a Eleazar Gómez, lamenta que las cosas no le están saliendo bien, pues existe una gran cercanía entre sus familias.

“Él cometió un error y pagó lo que tenía que pagar y tiene que tomar diferentes medidas en su vida, No soy nadie para juzgar y creo que todos merecemos una segunda oportunidad” aseguró.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que cancelan reconocimiento a Eleazar Gómez, por descontento en redes sociales.

¿Qué relación hay entre Geraldine Bazán y Eleazar?

Geraldine Bazán aclara su relación con Eleazar Gómez

Geraldine Bazán aclaró que desde hace unos años, su familia y la del actor Eleazar Gómez mantienen una relación cercana, auqnue dijo que con quien ella mantiene cercanía es con Zoraida Gómez.

Incluso la mamá de Geraldine Bazán acompañó a la familia de Eleazar Gómez durante la detención del actor y el proceso legal.

De igual forma se ha dado a conocer que la mamá de Geraldine Bazán es la madrina de Eleazar Gómez y mantienen una relación muy cercana.

Geraldine Bazán y su novio

Geraldine Bazán confirma que está soltera

Por su parte y después de muchas especulaciones, la actriz Geraldine Bazán confirmó que regresó a la soltería.

Aunque no quisó revelar los detalles de su ruptura con Luis Murillo. afirmó que se encuentra tranquila y disfrutando de su familia.

De igual forma Geraldine Bazán aseguró que está concentrada en sus proyectos profesionales y priorizando a sus hijas, con quien disfruta pasar gran parte de su tiempo.

