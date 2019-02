Geraldine Bazán rompe el silencio y revela las infidelidades de Gabriel Soto

A través de su canal de YouTube la actriz Geraldine Bazán reveló lo que sucedió en su matrimonio con Gabriel Soto tras las especulaciones entre la infidelidad entre el famoso actor con la actriz rusa Irina Baeva.

La famosa actriz Geraldine Bazán compartió una imagen en su cuenta personal de Instagram con el siguiente mensaje:

"Me veo en la necesidad de compartir realmente como sucedieron las cosas, decido no callar más, lo hice antes por mis hijas hoy hablo por ellas para protegerlas de quién sin escrúpulo alguno me acoso ciberneticamente y se burlo de mi como mujer, otra mujer. Así sucedieron las cosas, quiero dejar claro quién es quién en esta historia. Sin temor, por que hablo con la verdad y sinceramente". Escribió Geraldine Bazán.