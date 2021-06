Geraldine Bazán y Mariana Torres fueron invitadas al programa Pinky Promise de la conductora e integrante de JNS Karla Díaz para hablar sobre diversos temas. Sin embargo, lo que llamó la atención es que la actriz no tuvo ningún problema en opinar sobre la infidelidad que vivió por parte de Gabriel Soto, su ahora ex esposo y padre de sus hijos.

Durante una de las dinámicas, Karla, Mariana y Geraldine Bazán hablaron sobre lo doloroso que puede llegar a ser la infidelidad y cómo esta puede provocar que las mujeres sientan que es su culpa. Por su parte, la madre de las pequeñas Elissa Marie y Alexa Miranda aseguró que quien debería sentirse culpable es aquella persona que rompió la confianza.

Geraldine Bazán acudió junto a Mariana Torres al programa Pinky Promise de Karla Díaz.

“La infidelidad no es problema tuyo o de quien lo sufre, es problema del otro. Al final no es de ‘Ay pobre’. No, pobre el otro o la otra. No es de ‘Ay le pusieron el cuerno y está hermosa’, pero no, no tiene nada que ver con ella, así seas quien seas, el problema es de la otra persona”, declaró la hoy ex esposa de Gabriel Soto.

Asimismo, Geraldine aseguró que en las infidelidades y en la vida todo se regresa. Incluso, mencionó que aquella persona que es infiel, no solo engaña a su pareja, sino que también se engaña a sí mismo. Dichas palabras fueron consideradas por muchos cibernautas como una indirecta para el padre de sus hijas.

La actriz se da una nueva oportunidad en el amor

Tras recordar la mala experiencia de la infidelidad de Gabriel Soto, la actriz aseguró que ha tratado de seguir con su vida y enfocarse al trabajo y al cuidado de sus dos hijas. Sin embargo, también reveló que se está dando una oportunidad en el amor, pero no reveló la identidad de su nuevo novio, pues este no pertenece al mundo del espectáculo.

“Creo en el amor definitivamente, hoy, mañana y siempre pero esta cuestión de casarte por la boda y eso, yo ya lo viví, estuvo increíble y todo pero el casarse no es igual a un matrimonio. Nunca digas nunca, sería lindo pero tampoco es algo que estoy buscando”, mencionó al ser cuestionado sobre los planes de una futura boda.

¿Cómo se enteró Geraldine Bazán de la infidelidad?

A través de un video en Instagram, la actriz reveló como se dio cuenta que Gabriel Soto le era infiel con Irina Baeva.

En febrero del 2019, Geraldine Bazán publicó un video en su canal de YouTube, el cual se titula ‘LO QUE REALMENTE PASÓ…’. En este clip de más de 13 minutos explica a detalle cómo es que ella se dio cuenta de que su ex esposo estaba siéndole infiel con Irina Baeva.

Desde una actitud hostil por parte de Irina Baeva hacia ella y mensajes confusos en Instagram, la actriz reveló que enfrentó al padre de sus hijas sobre la situación, quien le aseguró que no repetiría. Sin embargo, la traición quedaría confirmada cuando el actor decide irse de casa y luego descubrir que se había regugiado con quien hoy es su prometida.

Fotografías: Redes Sociales