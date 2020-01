¿Geraldine Bazán regresa con Gabriel Soto tras terminar con Irina Baeva?

¿Recuerdan todo el drama que vivieron estos tres famosos? hace más de un año que Gabriel Soto decidió terminar su matrimonio con la guapisima Geraldine Bazán debido a que se enamoró perdidamente de la actriz Irina Baeva sin embargo los chismes apuntan que esta relación podría haber terminado.

Recientemente, comenzó el rumor sobre que Irina Baeva y Gabriel Soto habían terminado debido a que en su cuenta de instagram ninguno de los dos se sigue mutuamente como era antes, además que tiene más de un mes que ninguno de ellos sube fotografías juntos por lo que la gente se pregunta si ¿Geraldine y Gabriel regresaran?

Hasta el momento no hay declaraciones de ninguno de los tres famosos pero los medios de comunicación no dejan de hablar del tema y de hacer especulaciones sobre los hechos ya que se han dado casos en donde despues del divorcio muchos famosos regresan con sus ex parejas sentimentales.

¿Perdonará Geraldine Bazán a Gabriel Soto?

Geraldine Bazán ha dicho muchas veces que su vida debe continuar y que ya ha superado a su ex pareja. Además con el éxito obtenido de sus recientes telenovelas Bazán está en el mejor momento de su vida. ¡Eso no es todo! Geraldine es una mujer guapisima que posee un cuerpo de Diosa y que facilmente podrá conocer a un hombre mejor para tener una vida feliz, además que evidentemente no necesita a nadie a su lado para ser feliz como lo ha demostrado en los últimos meses.

Por otra parte, muchas parejas deciden retomar las relaciones sentimentales por los hijos, y Geraldine Bazán y Gabriel Soto están unidos por sus dos hermosas hijas, pero... ¿será que la pareja regrese?

