Geraldine Bazán reacciona mal ante las preguntas sobre Alejandro Nones

Después de que la revista Tv Notas publicara en mayo unas fotografías comprometedoras entre Geraldine Bazán y el actor Alejandro Nones, la duda de que fueran pareja quedó en la mente de todos y aprovecharon para preguntarle de nuevo por su relación.

Esto ocurrió en una rueda de prensa que se realizó por el monólogo llamado “Nosotras lo hacemos mejor” en el que participa Geraldine junto a Fabiola Campomanes y Dalilah Polanco.

Así que cuando los reporteros cambiaron las preguntas a temas más personales, Geraldine comenzó a lucir muy incómoda y no se tomó para nada bien los cuestionamientos sobre Alejandro Nones.

Geraldine Bazán asegura que nunca confirmó que tuviera algo con Alejandro Nones

Geraldine Bazán en medio de la rueda de prensa.

Las sospechas sobre el supuesto romance de Geraldine Bazán y Alejandro Nones se incrementaron cuando fue entrevistada por Adela Micha. Pues cuando la entrevistadora llegó al tema de su relación con el actor como qué quedó sobreentendido que si había algo entre ellos.

Sin embargo, Geraldine volvió repetir que ella nunca confirmó nada y le están poniendo palabras que ella no pronunció:

“Chicos, gracias pero Adela pone palabras en tu boca donde uno ya no sabe ni qué contestar, o sea, no literal palabras en tu boca, pero ustedes saben que trato de alguna manera no hablar de mi vida personal, pero soy humana y desafortunadamente lo que uno diga, bueno o malo, se toma como verdad y esa es la desventaja” dijo la actriz.

Asimismo, la actriz sí aclaró que busca una pareja que se adapte a sus necesidades y a la de sus hijas, por lo que no será pareja de alguien que no cumpla con esos requisitos. Conoce más de la vida de la actriz en La Verdad Noticias.

Te puede interesar: Así reaccionó Geraldine Bazán tras la cancelación de la boda de Irina Baeva

¿Cuál es la edad de Geraldine Bazán?

Geraldine Bazán tiene está edad:

La famosa actriz Geraldine Bazán aún está en una edad ideal para rehacer su vida con una nueva pareja, ella actualmente tiene 39 años y nació el 30 de enero de 1983. Asimismo, se reveló que la actriz ya había anulado su matrimonio religioso.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!