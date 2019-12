Geraldine Bazán presume lo feliz que pasó la Navidad en compañía de sus hijas.

#MosqueterasXMas Estamos de viaje, ya por varias semanas y nos toco pasar Navidad fuera de casa, así que decidimos el mejor plan en pjs, apapachándonos, reflexionando y conversando sobre el nacimiento de Jesús. RELAX!!! DELICIOSO!!! Esta Navidad no necesitamos más, fue perfecta!! @elissasbb @mirandasbb @reginacastillooficial #Clau #sinpeinarse #nomakeup #soloamor

A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan) on Dec 24, 2019 at 11:09pm PST