Geraldine Bazán presume a sus hermosas hijas en emotiva fotografía de Instagram.

Pura Acuariana Power ���� #Las3Mosqueteras Quiero agradecerles tanto cariño y felicitaciones para mis niñas, los que tienen la dicha de ser papás y mamás saben que no hay nada que se valore más que el que alguien quiera a tus hijos. (Léase en tono “mamá” jajaja) De ❤️ gracias, me conmueven tantas muestras de amor!! Los queremos!!!

A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan) on Feb 19, 2020 at 4:23pm PST