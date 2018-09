Geraldine Bazán por fin habla acerca de la infidelidad de Gabriel Soto

El pasado viernes, la guapa actriz Geraldine Bazán fungió como madrina del musical 'Mentiras', sin embargo, cuando fue el momento de enfrentarse a la prensa, lo que menos hicieron fue preguntarle por la puesta en escena, pues aprovecharon para presionarla sobre el tema de la relación que mantiene su ex Gabriel Soto con Irina Baeva.

Obra de teatro 'Mentiras' El Musical

Recordemos que todo el escándalo ha sido resultado del avistamiento de esta peculiar pareja que paseaba en una de las más exclusivas zonas de Beverly Hills, ya que días antes, ambos negaban rotundamente su relación.

Geraldine Bazán habló sobre la relación que mantiene su expareja con Irina Baeva

Irina Baeva y Gabriel Soto

Geraldine Bazán rompe el silencio

A raíz de esto, lo que los medios de comunicación más anhelaban era conocer la postura de Geraldine Bazán ante esta situación, a lo que ella respondió:

“No es nada sorpresivo, todos lo sabíamos, pero no es mi jurisdicción, ya no tiene caso que me pregunten a mí, es el papá de mis hijas y siempre lo será. Algo muy importante para nosotros son nuestras hijas, siempre lo hemos dicho, en algún momento su pareja convivirá con las niñas igual cuando yo lo tenga”, comentó la actriz a la prensa.

Lo que no podemos negar es que tras hacerse pública la noticia sobre el inesperado divorcio de Geraldine y Gabriel Soto, la actriz se ha destapado cada vez más en sus redes sociales mostrando su lado más sensual, demostrando que un evento como este no la va a derrumbar.