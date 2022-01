Geraldine Bazán perdió la esperanza de volver a casarse, ¿por Gabriel Soto?

Durante una entrevista, Geraldine Bazán dio a conocer que no tiene esperanzas de volverse a casar pese a que en este momento se encuentra muy enamorada de Luis Murillo, un importante empresario que se ha mostrado muy cariñoso con ella, pero este amor parece no darle ilusiones de una segunda boda.

Esta entrevista fue en un breve encuentro con la prensa y ahí detalló las ideas que ya no le hacen ilusión, mismas que incluso sorprendieron a las redes sociales y revivieron el rencor a Gabriel Soto e Irina Baeva.

Por sus declaraciones se ha revelado cuál ha sido el cambio de Geraldine a través de los años, y queda claro que cada vez se ve más guapa.

Pese a que tiene novio y está muy enamorada de ella, no quiere volverse a casar y está pensando únicamente vivir la vida sin planear muchas cosas, como lo es una fiesta de matrimonio.

“Yo ya me casé una vez y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida y seguir creciendo emocionalmente y profesionalmente y esta cuestión del matrimonio no me quita el sueño”.