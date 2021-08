Geraldine Bazán no envió carta al Vaticano, la madre de la actriz desmiente todo

“Geraldine Bazán no envió carta al Vaticano”, dijo Rosalba Ortiz, la madre de la actriz, además de señalar que la prensa solo miente o inventa cosas sin importar que hay una familia sufriendo.

Y es que mucho se ha hablado respecto a que Gabriel Soto e Irina Baeva no pueden casarse por la iglesia debido a que el matrimonio religioso entre el galán y la actriz Geraldine Bazán no ha sido anulado.

Aunque también es cierto que los roses entre Rosalba y el ex de su hija, ya que anteriormente la madre de Geraldine Bazán lanzó tremenda pedrada a Gabriel Soto al llamarlo infiel.

Fue la madre de la actriz quien dijo que Geraldine Bazán no envió carta al Vaticano y que todo eso es falso.

Geraldine Bazán no envió carta al Vaticano para evitar que Gabriel Soto e Irina Baeva puedan casarse. Para comprender mejor el tema, si no eres católico o religioso, en el catolicismo, el divorcio no se reconoce pues es un trámite de la ley civil, en este sentido, el matrimonio católico sólo admite la anulación, es decir, declarar que nunca existió.

En ese sentido, el YouTube El Borlote dijo que Geraldine Bazán envió una carta a El Vaticano para pedir que su matrimonio con Soto no sea anulado, por lo que el hombre continuaría siendo su esposo ante Dios y así Irina Baeva no pueda casarse con Gabriel Soto por la iglesia.

Gabriel y Geraldine se casaron en 2016 por la Iglesia Católica.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán, que aseguran tener una buena relación “como ex’s”, se casaron por la iglesia en 2016, momento en que el sacerdote que los casó expresó: "lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre".

Entonces, según El Borlote ahí se agarró la actriz y usó sus contactos, que sería el mismo sacerdote que los casó, José de Jesús Aguilar, "para entregar una misiva a El Vaticano y pedirles que ante Dios siga siendo Gabriel su esposo".

Esta afirmación no le causó nada en gracia a la señora Rosalba Ortiz quien de inmediato salió a dar una declaración y decir que su hija Geraldine Bazán no envió carta al Vaticano, con sede central de la Iglesia Católica Romana.

"Es falsa (la carta), no ha existido, ni existe, ni existirá, es una mentira" agregando, "solo son asuntos de su vida personal, que siguen dañando a terceros, nunca preguntan al interesado o interesada si es falso o verdadero, se tiene que alentar el derecho de réplica", aseveró Rosalba Ortiz al decir que Geraldine Bazán no envió carta al Vaticano.

