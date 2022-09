Geraldine Bazán no convence en 'Corona de Lágrimas'; piden a Margarita Magaña

Geraldine Bazán no convence como "Olga" en la telenovela

Luego de una semana de arranque de transmisiones en la segunda parte de Corona de Lágrimas, la telenovela no ha gozado del todo del éxito que se la había pronosticado, sobre todo con los cambios que hicieron en algunos papeles que pertenecían a otras actrices en el pasado.

Como seguramente recordarás Adriana Louvier es que interpretaba al papel de Olga, la caprichosa hija de Ernesto Laguardia en la telenovela, sin embargo por temas de agenda no pudo regresar para la segunda parte y fue reemplazada por Geraldine Bazán.

A pesar de que Geraldine sorprendió con su radical cambio de look para la telenovela, los televidentes y espectadores de la segunda parte con Victoria Ruffo no están del todo contentos y piden que está sea reemplazada, mencionando Incluso el nombre de la actriz que quiere que ocupe dicho papel.

Cómo previamente te comentamos en La Verdad Noticias, el papel de Olga Ancira estuvo interpretado hace 10 años por la actriz Adriana Louvier, sin embargo por una serie de temas de agenda no pudo regresar para darle vida a la villana de la historia, quedando en manos de Geraldine Bazán.

Cambiar de saltar que la ex mujer de Gabriel Soto no fue la única que audicionó para el papel de dicha villana, pues según Margarita Magaña ella quedó hasta el último filtro, sin embargo no pudo quedarse con el personaje.

Luego de las declaraciones de Margarita Magaña los televidentes le pidieron a Televisa y en específico al productor José Alberto Castro qué Geraldine salga del proyecto para que la antes mencionada ocupe su lugar.

Margarita Magaña

Comentarios como "Regresen a la Olga Ancira original", "La telenovela no es lo mismo sin Adriana Louvier", "Margarita Magaña debió interpretar el personaje, ella es mucho mejor actriz", abundan en las publicaciones donde se ve a Geraldine en la telenovela.

Dónde ver 'Corona de Lágrimas'

La segunda parte de esta telenovela se puede ver en las pantallas de 'Las Estrellas' y ocupará el horario de 6:30 de la tarde que actualmente le corresponde a 'La Rosa de Guadalupe'.

'Corona de Lágrimas 2' también puede verse a través del servicio de ViX +, la pltaforma de streaming con contenido de TelevisaUnivisión que además cuenta con producciones originales y que no se transmitirán en la señal abierta de 'Las Estrellas'.

