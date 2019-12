Geraldine Bazán mueve sus “CARNES” al ritmo de famosa canción navideña

Geraldine Bazán es una reconocida actriz y presentadora mexicana que ha logrado consolidarse como una de las celebridades más importantes del medio del espectáculo mexicano gracias a su talento demostrado a lo largo de los diversos proyectos televisivos en los que ha participado.

No se puede negar que la famosa actriz de 36 años de edad destaca en la televisión gracias a su carisma, elegancia, belleza y sensualidad que transmite cada vez que sale a cuadro y con el cual confirma porque hoy en día es una de las solteras más codiciadas.

Desafortunadamente el 2019 no fue un buen año para Geraldine Bazán debido a que se vio envuelto en varios escándalos que protagonizó con el actor Gabriel Soto y la modelo Irina Baeva después de su separación pero la actriz ha declarado que no quiere saber nada más del asunto y que quiere enfocarse en su familia y en sus nuevos proyectos laborales.

Geraldine Bazán mueve sus “CARNES” al ritmo de famosa canción navideña.

GERALDINE BAZÁN BAILA MUY SEXY AL RITMO DE MARIAH CAREY

Geraldine Bazán sabe que su escultural figura la posiciona como una de las mujeres más ardientes del medio del espectáculo y por esa razón gusta de presumirlo a través de sus redes sociales cada vez que puede con atrevido contenido que encanta a sus seguidores.

Como en esta ocasión que la actriz ha querido subir a sus Stories de Instagram un par de vídeos donde aparece bailando en un muelle de la ciudad de Miami mientras luce su escultural cuerpo en un ajustado pants de color gris y el cual complementa con un diminuta blusa blanca, mismo outfit que ha enloquecido a los caballeros.

@GeraldineBazanO presume su espíritu navideño en divertidas Stories de Instagram ������ pic.twitter.com/p0EiMKXHrO — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) December 24, 2019

La publicación viene acompañado de “All I Want For Christmas is You”, la famosa canción navideña interpretada por Mariah Carey y que recientemente fue reconocida con tres récords guinness, y ha causado sensación en las redes sociales por mostrar a Geraldine Bazán luciendo feliz lo cual demuestra que la soltería le está sentando muy bien.

