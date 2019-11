Geraldine Bazán lució sus BUBIS en un escote de rayas transparentes ¡Sexy! (FOTOS)

La actriz Geraldine Bazán es una de las mujeres talentosas de la televisión mexicana, que si recordamos su pasado esposo fue el actor Gabriel Soto, con quien mantuvo una relación hasta el 2018, más allá de su ruptura la también presentadora de televisión ha decidido crecer en cuanto a su belleza.

Ahora que disfruta de su soltería, Geraldine Bazán, se luce en sus redes sociales como toda una reina de la belleza mexicana, pues con diversos atuendos luce radiante en todo momento, desde un traje de baño hasta un elegante vestido de gala.

Geraldine Bazán lució sus BUBIS en un escote de rayas transparentes ¡Sexy! (FOTOS)

No queda duda que Geraldine se roba todas las miradas en los eventos a los que hace presencia, pues es una de las más solicitadas por la prensa latina, ya que siempre es cuestionada por la rivalidad que tiene con la actual pareja de Gabriel Soto, quien es el padre de sus dos hijas.

Únete a nosotros en Instagram

Es por eso que recientemente Geraldine Bazán ha publicado unas exclusivas imágenes de un evento al que asistió acompañada del actor Lambda García, en donde dios a conocer todo su proceso para verse totalmente fascinante ente la elegante gala.

Geraldine Bazán lució sus BUBIS en un escote de rayas transparentes ¡Sexy! (FOTOS)

Lo que más ha cautivado a sus fans es el tremendo vestido con el que lució sus bubis, pues constaba de un escote de rayas transparentes que ha enloquecido a más de uno en el Instagram y ha generado que cientos halagaran su figura como nunca antes.

TE PUEDE INTERESAR: Geraldine Bazán recurre a la BRUJERÍA para hacerle daño a Irina Baeva ¡CONFIRMADO!

No queda duda que el buen gusto de Geraldine se puede ver en cada una de sus publicaciones que da a conocer a sus 4.3 millones de seguidores, por lo que no es sorpresa encontrar a la actriz trabajando para diferentes proyectos de modelaje, donde sus más fieles fans le desean lo mejor en esta etapa de soltería, defendiéndola sobre la polémica situación con su ex esposo.