Geraldine Bazán habla sobre la amante de Gabriel Soto

Luego de que se diera a conocer que Gabriel Soto podría tener una hija de 5 años tras su fugaz relación con una maquillista durante las grabaciones de la telenovela “La Fuerza del Destino”, Geraldine Bazán, la aún esposa del actor, rompió el silencio.





La también actriz fue captada durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México tras recibir el año nuevo en Cancún, lugar donde fue abordada para dar su primera impresión ante esta noticia.



“La verdad es que estoy llegando y no he visto nada”, dijo Geraldine Bazán en primera instancia, pero ante la insistencia del reportero del programa Suelta la Sopa, replicó: “chicos, no es asunto mío, estoy respondiendo de la manera más (amable)”.

Posteriormente, le mencionaron que Gabriel ya había desmentido el rumor, por lo queagregó:

“Ahí está, entonces plis ya déjame ir, no tengo nada que decir”.

Cabe señalar que luego de que la ex pareja oficializara su separación, se dijo que una de las causas principales de su ruptura fueron las constantes infidelidades del Soto, mismas que el actor reconoció durante una entrevista.



Por ahora, la ex pareja ha optado por llevar su proceso de divorcio en total hermetismo y dividiéndose las labores de su paternidad, pues mientras Geraldine Bazán pasó Navidad junto a sus hijas Elissa Marie y Alexa

Miranda, Gabriel sigue disfrutando de sus vacaciones de fin de año en Acapulco con ellas.

Geraldine Bazan comparte foto sin bra en Instagram

Geraldine Bazán viajó a Cancún para celebrar la llegada del 2018 y deleitó a sus más de 900 mil seguidores con un inesperado topless.

Aquí la foto:

Geraldine Bazan instagram

Geraldine Bazán y sus hijas:

En sus inicios Geraldine Bazán lucia muy diferente

Geraldine Bazán antes y después

Geraldine Bazán antes y después