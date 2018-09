Geraldine Bazán habla sobre el romance de su ex Gabriel Soto e Irina Baeva

Hace unos días se dio a conocer la relación amorosa entre Gabriel Soto e Irina Baeva, luego de la supuesta infidelidad por parte del actor hacia su ahora ex esposa Geraldine Bazán, ella comentó sobre los videos y las fotografías que estuvieron circulando en redes sociales.

La actriz comentó sobre su ex pareja Gabriel Soto lo siguiente:

‘No es nada sorpresivo, todos lo sabíamos, pero no es mi jurisdicción, ya no tiene caso que me pregunten a mí, es el papá de mis hijas y siempre lo será’.