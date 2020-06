Geraldine Bazán habla de su matrimonio con Gabriel Soto ¿Se arrepiente?

La actriz Geraldine Bazán ha querido sincerarse con todos sus fieles fanáticos al abordar un tema que ha causado gran controversia en los medios de comunicación: su matrimonio con el actor Gabriel Soto, con quien tuvo a dos pequeñas de nombre Elisa Marie y Alexa Miranda.

Esto ocurrió durante una plática que Geraldine Bazán tuvo con el maquillista Bernardo Vázquez, mejor conocida por su personaje drag LETAL, la cual fue transmitida a través de su canal de Youtube; ahí mencionó que se encuentra satisfecha con el rumbo que ha tomado su vida y que no se arrepiente de ninguna decisión que haya tomado en el pasado.

A sus 37 años de edad, la actriz señaló que todas estas experiencias, incluyendo la de su fallido matrimonio con Gabriel Soto, le han ayudado a convertirse en la mujer fuerte que sus hijas necesitan y también mencionó estar segura de que se encuentra en la mejor etapa de su vida.

“Me siento en la mejor etapa de mi vida, definitivamente. Todas las etapas han sido increíbles, no cambio nada de lo que he vivido de mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve cansada, para nada, porque me hace ser la mujer que soy en este momento”, declaró Geraldine Bazán.

Geraldine Bazán ha sabido manejar las duras críticas

De igual manera habló sobre los diversos problemas mediáticos que ha tenido que enfrentar desde que se dio a conocer su separación con el famoso actor en los medios de comunicación, los cuales tomó como un aprendizaje, mismo que le ha servido para crecer como persona.

Geraldine Bazán le confesó a LETAL que manejar la opinión pública no ha sido nada fácil para ella, pues aseguró que la gente que la crítica no tiene conocimiento del daño que sus palabras pueden causar, pero que la única manera de sobrellevarlo es saber quién es uno mismo y que todo a tu alrededor fluya en armonía.

“Hay personas que festejan mucho más un fracaso ajeno que un éxito propio y eso es tristísimo”, declaró la famosa actriz.

