Geraldine Bazán estalla contra los maestros que marcan tarea en esta contingencia.

#Nosonvacaciones pero... #Parececastigo #Lol A poco no se emocionan con las tareas en esta contingencia!!?? O será que ya no volverán en todo el ciclo escolar??!! ���� Ahhh no, no se crean!!! L@s asuste vdd??? Que si vuelvan please!!! Jajajaja #otropocodehumor Aprovecho para dar todo el reconocimiento a l@s maestr@s que bárbaros, que paciencia!!! ����������

A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan) on Mar 27, 2020 at 3:17pm PDT