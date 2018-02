 Geraldine Bazán es acosada en WhatsApp y ¡ella responde de la siguiente manera!

Las mujeres del mundo del espectáculo continúan alzando la voz en contra del acoso y en esta ocasión Geraldine Bazán fue la encargada de hacer la denuncia en sus redes sociales y de paso desenmascarar a su agresor.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de “Amar sin Ley”, denunció al agresor, revelando el número de celular desde el cual le llegan incómodos mensajes.

La rubia reveló que esta persona ya se ha hecho pasar por otras en anteriores ocasiones, sin embargo en las capturas de pantalla que mostró ahora estaba usurpando la identidad de Juan Carlos Valladares, esposo de la ex Miss Universo Ximena Navarrete.

Cabe mencionar que por su parte, Navarrete agradeció a la actriz que denunciara los sucedido y confesó que no es la primera vez que se hacen pasar por su marido.

No es la primera vez que esto nos pasa. No entiendo qué es lo que quieren sacar con esto al hacerse pasar por Juan Carlos (su esposo), pero como tú bien dices, nada bueno pueden querer. Justo hoy me escribió otra amiga para pasarme la información que estás publicando tú”, comentó la tapatía a Geraldine.