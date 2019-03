Geraldine Bazán envía contundente mensaje tras filtrarse foto de su pasado

La actriz Geraldine Bazán causó revuelo en redes sociales debido a una publicación que hicieron de su físico; la ex esposa de Gabriel Soto aprovechó aquella publicación para enviar un contundente mensaje.

La instantánea muestra cómo lucía hace algunos años Geraldine Bazán y en otra foto se muestra cómo luce actualmente.

Todo parece indicar que fue una de las favoritas publicaciones que realizan diversos famosos de la farándula recordando algún momento divertido con el hashtag #TBT, mientras la mayoría de las actrices, han aprovechado la oportunidad para mostrar cuerpazo en bikini.

El mensaje que quiso compartir Geraldine Bazán menciona lo siguiente:

"Postean este #tbt...

Y me siento orgullosa de quién he sido siempre y que en esa época me sentía divina con todo y mis “kilos” de más y mi look cero favorecedor. ¡Gracias por recordarme que pude, puedo y podré siempre! Igual que todos ustedes también.