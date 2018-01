Geraldine Bazán envía cariñoso mensaje a Gabriel Soto

Hace unos días, el actor Gabriel Soto dejaba una pequeña esperanza cuando se le preguntó si existía la posibilidad de una reconciliación entre él y Geraldine Bazán con quien hoy enfrenta un proceso de divorcio.

¡Pero de no todo es como lo pintan!, Gabriel Soto se centró en decir que veía muy difícil que su matrimonio no terminará porque las cuestiones legales para separarse ya iban muy adelantadas, pues tiene 7 meses que dejaron de vivir juntos, a pesar de eso no se cansó de hablar maravillas de su ex Geraldine Bazán .

Y tal parece que para corresponder a este gesto Geraldine Bazán decidió hacer el ego al lado y le envió un tierno mensaje a Gabriel, quien está nominado como mejor actor por su protagónico en la telenovela 'Caer en Tentación', al lado de Silvia Navarro y Adriana Louvier.

Gabriel Soto publicó en su cuenta de Instagram una imagen agradeciendo la nominación y pidiendo los votos del público. Geraldine Bazán le deseó éxito en esta contienda, hecho que provocó muchos comentarios positivos por parte de sus seguidores. Esperamos que este sea el primer paso hacia la reconciliación.

Se debe decir que hace unas horas y luego de recibir este mensaje, Gabriel Soto cambió lo que dijo en un principio confundiendo así a todos, pues tras volver a ser cuestionado sobre una posible reconciliación dijo esto: