Geraldine Bazán enseña tremendo cuerpazo en diminuto bikini ¡súper hot!

Geraldine Bazán enseña tremendo cuerpo en diminuto bikini ¡ súper hot!

Geraldine Bazán es una de las actrices más sexys que hay en México, pues la ex de Gabriel Soto ,no pierde el tiempo, y a través de tu cuenta de Instagram me gusta enseñar los atributos que la vida le ha dado.

En su reciente publicación, se ve como la actriz pasa un domingo muy relajado pues aprovechó para darte un chapuzón en su piscina, en su casa vista al mar, por lo cual en las imágenes la podemos ver presumiendo su figura con un bikini diminuto, que llamó la atención de sus seguidores.

“Te descuidas...Y te paparazzean, Qué día es hoy? a sí domingo” publicó.

Mirá la foto de Geraldine Bazán

La famosa comenzó a recibir cientos de likes de manera inmediata, así como comentarios por parte de sus fans Quienes no dudaron en decirle lo bella que luce con tremendo outfit digno de un caluroso domingo.

“La más hermosa”, “Una barbie de carne y hueso estatura figura hermosa”, “Que belleza de mujer triunfadora exitosa y muy hermosa”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Geraldine Bazán ha pasado una cuarentena muy entretenida, estando al lado de sus hijas, Con quienes aprovecha la oportunidad de ver la playa, o de hacer Tik Toks, presumiendo lo bien que se la pasan juntas, a pesar de no poder ver a su papá Gabriel Soto.

La famosa actriz ha vivió un 2019 muy complicado, después de que hablara abiertamente de su trío amoroso con Irina Eva y Gabriel Soto, lo que hizo que catalogaron a la actriz rusa como una “quita maridos”.

Sin embargo, parece que los dimes y diretes han quedado en el pasado, y ahora la actriz solo busca pasarla bien, disfrutar de sus hijas, y entretener a sus más de 4 millones de followers en Instagram, quienes siempre están al pendiente de sus publicaciones.