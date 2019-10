Geraldine Bazán en una CANTINA fue captada en sensual pose ¿Estaba borracha? (FOTO)

Gedaldine Bazán, es una de las actrices más bellas del espectáculo mexicano, ya que goza de una belleza sorprendente, que a más de uno deja totalmente cautivado.

Recientemente tras tantas polémicas ha cautivado a todos sus seguidores nuevamente al aparecer en una imagen donde ha sido captada posando en una cantina entre botellas.

La imagen fue publicada por la propia Geraldine Bazán, en su cuenta oficial de Instagram en donde aparece totalmente radiante, portando un exquisito vestido de tirantes, con el que hace una sensual pose de perfil que ha desatado todos los internautas a comentar sin reparo.

El furor de la imagen ha sido tanto que hasta el momento la publicación ha logrado más de noventa mil reacciones en donde se pueden leer cientos de comentarios en los que halagan la belleza de la ex esposa del actor Gabriel Soto.

La publicación va acompañada de un gracioso mensaje en donde dice lo siguiente: “Si era un bar, 13 hrs aprox en @organicohotelboutique cuando @gabrieladuartephoto me dijo “ponte ahí para la foto”...Con makeup de @makeupbyanaclau @fercseldner �� Messy ponytail by @gabiokka (el crédito de esta �� se lo lleva ella) Y un outfit de @rocaboutiquemx Mucho paso en este shooting, vayan a mis historias!!! ❤️���� Nota: Ninguna botella fue afectada en este shooting y no por falta de ganas. �� jajaja”.

Entre los comentarios se podían leer alguno que resaltan como: “Eres una diosa que belleza gera cada día te pones más bella”, “Mi amor que belleza te amo baby”, “Que buen gusto para vestir, eso es una dama”, “Estas como más bonita todos estos días sigue engordando un poquito más”, “Que guapa eres!!! A parte de ser un buen Ser Humano”, “Deslumbrante ❤️❤️ por donde se mire”, entre muchos más de una larga lista.

Cabe destacar que no hace mucho la actriz mexicana y exesposa de Gabriel Soto, compartió una divertida tarde de madre e hijas, en la que sus pequeñas de 5 y 10 años no pararon de brincar y una de ellas terminó como “tomatito”.