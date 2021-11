Geraldine Bazán decidió alejarse de la actuación por este importante motivo

Geraldine Bazán quien en su momento fue conocida por grandes telenovelas como “Mi pequeña traviesa”, “Como en el cine” y “Victoria”, ha decidido alejarse de la actuación de manera intermitente, para apoyar a su hija mayor, Elissa Marie.

Aunque en los últimos años la actriz ha participado en algunos proyectos de la televisión como la serie “100 días para enamorarnos”, así como la película “Mixtape”, la actuación dejó de ser su prioridad cuando Elissa decidió probar suerte en el medio artístico, así lo reveló la famosa a la revista TVyNovelas.

“Por ella soy madre, asistente, fotógrafa, maquillista, porrista, vestuarista. El orgullo de una mamá es difícil de explicar, y más allá de cualquier cosa, viéndola como actriz estoy muy orgullosa de ella”, declaró Geraldine sobre su hija mayor quien debutó como actriz este 2021.

Geraldine Bazán tiene otros proyectos lejos de la actuación

Para Geraldine, ahora es más importante apoyar la carrera actoral de su hija mayor/Foto: People

Aunque su hija con su ex esposo, Gabriel Soto, ahora está probando suerte como actriz, para Geraldine esta labor ha quedado en segundo plano porque tiene otros proyectos en los cuales enfocarse, como mencionamos en La Verdad Noticias.

“Yo no estoy descansando. Lo que pasa es que la gente piensa que cuando uno no trabaja en televisión es porque está descansando, pero no es así. He estado haciendo otras cosas, porque durante la vida uno tiene que ir diversificándose; estoy creciendo como empresaria. Además, (estoy) elaborando una plataforma junto con unos socios para creadores de contenido”, mencionó la mexicana de 38 años.

“También como mamá, Elissa estuvo en novela este año y decidí no estar en producción porque era muy difícil estar las dos al mismo tiempo en los foros", declaró.

"Después, ¿quién la lleva a sus llamados? Pero estoy disfrutando este tiempo; he viajado mucho últimamente y creo que también uno se vuelve más selectivo con los proyectos”, mencionó Geraldine Bazán, que es madre de dos hijas.

Elissa Marie hizo una telenovela en la que participó Geraldine en su juventud

La adolescente está en una telenovela que tiene la misma historia que alguna vez hizo su famosa mamá/Foto: Univisión

Elissa Marie Soto de 12 años de edad estuvo en la telenovela “Si nos dejan”, un remake de “Victoria” en la que Geraldine participó hace más de 13 años. “Ahí hice el papel de la hija mayor de la protagonista (Victoria Ruffo)”, comentó la famosa.

“Es una historia muy especial para mí y resulta encantador que la primera novela grande de mi hija sea justamente un remake de ese gran éxito. De hecho, mi última telenovela antes de convertirme en madre fue esa y Elissa nació justo después de Victoria”, mencionó Geraldine Bazán en su entrevista.

