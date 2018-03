Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.-Geraldine Bazán da una probada de su propio chocolate a su ex No han sido días fáciles para Geraldine Bazán, quien ya lloró ante las cámara y prometió luchar por su bienestar y el de sus hijas, por lo que ya puso manos a la obra y se integra a la nueva telenovela de Televisa. ‘El Despacho’ es la producción de José Alberto Castro donde Geraldine Bazán compartirá créditos con Julián Gil, cuyo nombre se ha involucrado al de su ex por el lío de la paternidad del bebé de Marjorie de Sousa. Se trata del regreso de Geraldine a Televisa tras casi 20 años, pues desde 1999 -cuando trabajó en la telenovela ‘Camila’, antes de irse a TV Azteca- no aparece en ese canal donde también labora el padre de sus hijas. Pero lo que sorprendió a los fans fue la foto que subió David Zepeda, su compañero de telenovela, pues derrocharon química Aunque Geraldine no es la protagonista de 'El Despacho', sino Ana Brenda Contreras, la actriz conquistó al público, y ya la quieren de pareja -pero en la vida real- de David Zepeda. [embed]https://www.instagram.com/p/BcBzXFzlThf/[/embed]

