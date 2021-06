Geraldine Bazán confiesa que tiene novio pero no revela su identidad.

Geraldine Bazán ha roto el silencio sobre su actual novio, del cual se había especulado durante meses, pues había rumores de que la actriz tenía pareja, aunque nunca se le vio con alguien, pero eso fue debido a que no quiso que los reflectores arruinaran su relación, posterior a tener que separarse de Gabriel Soto, el padre de sus niñas.

A pesar de que la actriz de 38 años reveló que está muy feliz en compañía de su nuevo novio, Bazán no quiso revelar el nombre del afortunado, pero desde hace meses existe el rumor que mantiene un romance con el empresario automotriz, Luis Rodrigo Murillo.

“Sí ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad”. Lo único que sí contó Geraldine es que el dueño de su corazón no es una celebridad. Todo esto lo reveló en el programa de YouTube de Karla Díaz, Pinky Promise, pero no quiso dar más detalles al respecto.

Novio de Geraldine Bazán "se desvive" por ella

Sin embargo, Mariana Torres, íntima de la actriz Geraldine Bazán, dijo que el amado de la actriz es todo un caballero, que se desvive por ella, la acompaña, la apapacha y le dice: “qué quieres mi reina y mi amor, estás hermosa… Se desvive”, reveló entre risas Mariana Torres.

Bajo ese contexto, Geraldine reconoció que está viviendo en un cuento de hadas: “Vamos juntos, ni uno es más que otro. Vamos juntos, me impulsas, te impulso, te apoyo, estamos en los momentos complicados, en los felices y crecemos juntos. Realmente esa es la definición de una pareja”, sentenció.

Geraldine Bazán no busca casarse todavía

A pesar de que todo es “miel sobre hojuelas”, Bazán sostuvo que de momento no está en sus planes casarse. Detalló que, aunque cree en el amor, una unión legal o religiosa ya no está entre sus deseos: “Eso yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que una fiesta no es lo mismo que un matrimonio. Nunca digas nunca, sería lindo, pero tampoco es algo que estoy buscando la verdad”.

La Verdad Noticias informa que, a inicios de año, Geraldine Bazán había dado pistas de su nueva relación, quien aparentemente ya convive con las hijas que procreó con Gabriel Soto, quien en la actualidad tiene una relación con Irina Baeva y están próximos a contraer nupcias.

