Geraldine Bazán confiesa que está sufriendo más que nunca por esta razón

Para cualquier mujer es difícil un cambio de look y más si este implica tener que cortar el cabello ya que cuesta mucho trabajo mantener una hermosa y larga cabellera como la que Geraldine Bazán tenía. La actriz de Televisa siempre se ha caracterizado por tener un hermoso cabello y para el próximo papel que interpretará tuvo que cortarlo y puede que se lo pidan aún más rubio.

Es por eso que Geraldine dijo en su cuenta de instagram que está sufriendo mucho al ver su cabello tan corto y que en el momento en que se lo cortaron sufrió mucho y le costó ver el proceso y tener que soportar ver caer su hermoso pelo.

"Sufrí por cortármelo"

"Ustedes saben lo que significa el cabello para una mujer verdad... Bueno pues me tocó estrenar imagen para un nuevo personaje, (aún no es el resultado final, tal vez sea más corto y mas rubio) Sufrí por cortármelo y bueno ahora vuelvo al rubio que que he usado desde hace muchos años. “Todo sea por el personaje”", declaró en su cuenta de instagram.

La famosa actualmente se encuentra feliz y plena con muchos proyectos en puerta ya que a pesar que en lo sentimental acaba de salir de un divorcio en lo laboral todo le pinta de maravilla además que seguramente debe tener miles de pretendientes ya que no podemos negar que Geraldine está más hermosa y radiante que nunca.

A pesar que ella haya sufrido con ese nuevo corte de cabello, la actriz se ve guapisima y sinceramente no le pide nada a nadie.

