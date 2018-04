¡Geraldine Bazán arremete contra Irina Baeva en plena transmisión de Hoy!

Hace unos días, la sensual Geraldine Bazán, de 35 años, fue invitada al programa Hoy, una de las peores elecciones de dicho reality show, la actriz arremetió contra la actriz y ahora conductora de deportes, Irina Baeva y todo esto ocurrió en plena transmisión, donde en una dinámica le preguntaron si perdonaría una infidelidad. Recordemos que en noviembre pasado, la actriz anunció su separación del actor Gabriel Soto, de 42, a quien se le relaciona con Irina Baeva, de 25. Una persona de la producción nos reveló que fuera de cámaras, Geraldine despotricó contra Irina.

¿Cómo sucedieron las cosas entre Geraldine Bazán e Irina Baeva ?

"Ella fue invitada al matutino y le hicieron un test en el que Andrea Legarreta le preguntó: '¿qué harías si tu pareja te fuera infiel?', y Geraldine respondió: 'a mí no me pregunten, porque me voy como hilo de media, ¿verdad?'. Andrea se carcajeó y le dijo: '¡calla!', mientras todas las demás reían".

-¿Después qué sucedió?

"Durante los comerciales, una de las conductoras le dijo: 'te oíste muy fuerte', y Gery le respondió: '¿por qué?, si es la verdad; todos saben que mi exmarido me puso el cuerno no sólo una, sino varias veces, y lo perdoné por mis hijas'".

-¿Habló de las mujeres con las que le fue infiel?

"Sólo de Irina Baeva; aseguró que esta mujer se metió en su matrimonio desde que se conocieron, en 2016, y que lo supo desde el día uno, pero que aguantó lo que pudo por sus hijas, para no dañarlas, y las que estaban presentes en el foro le dijeron que no se sintiera mal, que ellas como madres hubieran hecho lo mismo".

"Todos nos quedamos boquiabiertos con lo que estaba diciendo. Lo que nos da risa es lo que hace Irina, porque Geraldine comentó: 'me copia todo, desde el look, hasta las poses; me quiere imitar, pobrecita, por lo menos yo no recojo las migajas que dejan las casadas, debería de copiar mi dignidad'".

Entre otros datos curiosos es que esta no es la primera vez en que las actrices se pelean, entre dimes y diretes, muchos afirman que la novela entre Irina Baeva y Geraldine Bazán no parece tener fin, pues ahora las dos causaron polémica en redes sociales.

Irina Baeva y Geraldine Bazán crearon ¡tremendo pleito! en redes sociales, será que el motivo sea Gabriel Soto, el círculo entre los actores parece no tener fin y ahora los miles de seguidores fueron testigos del duelo entre la belleza mexicana y la belleza rusa.

Cabe destacar que el actor Gabriel Soto actualmente se encuentra separado de Geraldine, y el único vinculo que los une son sus hijas.

¿Irina Baeva y Geraldine Bazán en pleito por Gabriel Soto?

Sí, tremendo pleito entre Irina Baeva y Geraldine Bazán pero de bikinis, las dos actrices generaron un duelo de publicaciones, donde cada una demostró de que cuero salen más correa.

Por una parte Geraldine Bazán: se encuentra radiante y más sensual que nunca, así lo ha dejado constatado en un par de atrevidas fotos que compartió con sus millones de seguidores en Instagram.

Hace una semana la actriz mexicana dejó a todos con la boca abierta al posar “topless” en un minibikini que delineaba su silueta, aprovechando el calor de la Riviera Maya mexicana y demostrando lo que había dejado ir el actor Gabriel Soto.

Geraldine Bazán se encuentra radiante y más sensual que nunca:

