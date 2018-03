Geraldine Bazán aclara si trabajará telenovela junto a Julián Gil

Luego de que Gabriel Soto ha sido involucrado en el pleito legal que mantiene Marjorie de Sousa contra Julián Gil por la manutención del pequeño Matías, pues se dice que el actor mexicano puede ser el padre del niño, Geraldine Bazán, esposa de Soto, aclara si trabajará en un proyecto junto al actor argentino. “Ni siquiera me lo he encontrado ni nada, yo creo que hemos hecho casting para algún proyecto, específicamente para un proyecto cada uno por su lado, y claro, pues ahí el chisme es lo que más vende”, dijo Geraldine en entrevista para el programa De Primera Mano. Sin embargo, la actriz mexicana reveló que el pleito en el que se ha visto envuelto su marido no la detendría, pues ante todo es una persona muy profesional. “La verdad es que yo no tendría ningún problema, trabajo es trabajo, y para mí el trabajo es sagrado”. Finalmente, Geraldine destacó la relación que tienen los famosos con la prensa, pero no dudó en señalar que en muchas ocasiones son los medios quienes sobrepasan la línea de respeto que debe existir entre ambas partes. “Yo siempre lo he dicho, sin prensa no hay artista y sin artista no hay prensa, la cuestión de los espectáculos también, pero sí creo que en estos tiempos ya no hay ninguna línea de respeto, sobre todo la verdad en cuanto la prensa al artista, al actor o cantante, como sea, porque desafortunadamente entre ustedes más nos piquen, o sea, lo que están buscando es una reacción negativa también, para qué, porque eso vende mucho más”, concluyó. Hace algunas semanas se dijo que Geraldine acudió a Televisa para realizar el casting como la protagonista de la nueva telenovela que prepara el productor José Alberto Castro, mismo proyecto para el que Julián confirmó en entrevista para el programa Hoy que había realizado algunas pruebas.

