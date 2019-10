Geraldine Bazán ¡INTENSA! ¿Presume LABIOS como el de Suzy Cortez? (FOTO)

Geraldine Bazán ¿Presume LABIOS como el de Suzy Cortez? (FOTO)

Geraldine Bazán quien es una famosa actriz de telenovelas ha sorprendido a sus fans en imagen en la que se deja ver bastante similar a la actual Miss Bum Bum 2019, proveniente de Brasil.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la bella Geraldine Bazán ha publicado una imagen que causa tanto furor por su parecido al famoso rostro de Suzy Cortez, quien es la chica con el mejor trasero de Miss Bum Bum.

Geraldine Bazán ¿Presume ROSTRO como el de Suzy Cortez?

En la imagen Geraldine Bazán aparece en una pose muy sensual en donde los protagonistas son sus labios, que la hacen ver con unos aires a la famosa Miss Bum Bum, con esos labios bastante remarcados y pintados de un color que los hacen sobre salir.

La imagen ha llamado mucho la atención que hasta el momento lleva más de sesenta y tres mil reacciones en donde también resaltan un sinfín de comentarios, destacando la belleza de la bella actriz.

Geraldine Bazán ¿Presume ROSTRO como el de Suzy Cortez?

Entre los comentarios que se alcanza a leer se encuentras los siguientes: “¡Un gusto que nos visites de nuevo!”, “Chulada de mujer precio divina fina elegante❤️”, “Qué mujer tan camaleónica, fotogénica “, “Bien bella, me encanta esta actriz y me gusta cómo habla, como actúa y como se cuida.Excelente su estilo”, “Con hijos y bella como una niña no como otras que se ven acabada y aún no tienen hijos”, entre muchos otros.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

En la publicación Geraldine Bazán ha colocado un texto que dice así: “Te voy a callar a besos ��������Hair @jorgebeltranhair ��@delarosamakeup �� @wdproducciones_Un adelanto primavera/verano 2020 by @cklassoficial que quede entre nosotros shhhhh!!!”.

TE PUEDE INTERESAR: Geraldine Bazán se luce más RADIANTE que Yanet García ¡Esta sí es belleza! (FOTO)

Geraldine Bazán ¿Presume ROSTRO como el de Suzy Cortez?

Hay que recordar que la actriz de 36 años recientemente contó en el programa mexicano 'Miembros al aire' cuáles han sido sus peores borracheras , por las que en una de ellas Geraldine Bazán vivió un momento incómodo y una de sus amigas le demostró que por ella está dispuesta a todo.